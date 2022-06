Giubileo di Platino, a gran sorpresa è il principino Louis il protagonista indiscusso – ecco perché (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ principe Louis mania! Il più piccolino dei Windsor ha rubato la scena perfino alla sua bisnonna, malgrado fosse lei la festeggiata per i suoi 70 anni di regno. Dopo essere diventato protagonista assoluto giovedì sul balcone reale, lo sfacciato principe Louis ha deliziato la folla ancora una volta con le sue reazioni poco “composte”, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ principemania! Il più piccolino dei Windsor ha rubato la scena perfino alla sua bisnonna, malgrado fosse lei la festeggiata per i suoi 70 anni di regno. Dopo essere diventatoassoluto giovedì sul balcone reale, lo sfacciato principeha deliziato la folla ancora una volta con le sue reazioni poco “composte”, L'articolo NewNotizie.it.

