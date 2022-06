Giovanni Paolo I, il Papa senza corona. I suoi 33 giorni da pontefice nel racconto di Vian (Di lunedì 6 giugno 2022) “È legge di Dio che non si possa fare del bene a qualcuno, se prima non gli si vuole bene. Per questo san Pio X, entrando patriarca a Venezia, aveva esclamato in San Marco: ‘Cosa sarebbe di me, veneziani, se non vi amassi?’. Io dico ai romani qualcosa di simile: posso assicurarvi che vi amo, che desidero solo entrare nel vostro servizio e mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono”. Così, nel pomeriggio del 23 settembre 1978, cinque giorni prima di morire, si presentava ai fedeli della sua diocesi di Roma Giovanni Paolo I prendendo possesso della cattedra di San Giovanni in Laterano. La sua parabola rivive nel volume Il Papa senza corona (Carocci) a cura di Giovanni Maria Vian, direttore emerito de ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) “È legge di Dio che non si possa fare del bene a qualcuno, se prima non gli si vuole bene. Per questo san Pio X, entrando patriarca a Venezia, aveva esclamato in San Marco: ‘Cosa sarebbe di me, veneziani, se non vi amassi?’. Io dico ai romani qualcosa di simile: posso assicurarvi che vi amo, che desidero solo entrare nel vostro servizio e mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono”. Così, nel pomeriggio del 23 settembre 1978, cinqueprima di morire, si presentava ai fedeli della sua diocesi di RomaI prendendo possesso della cattedra di Sanin Laterano. La sua parabola rivive nel volume Il(Carocci) a cura diMaria, direttore emerito de ...

