Giornalisti | morto il giornalista e scrittore Gianni Clerici

Advertising

vale_duc : RT @ROBZIK: È morto a 91 anni Gianni Clerici, uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, il più grande nel raccontare il tennis. Pro… - marco_maffeis : RT @ROBZIK: È morto a 91 anni Gianni Clerici, uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, il più grande nel raccontare il tennis. Pro… - BeppeGiulietti : RT @ROBZIK: È morto a 91 anni Gianni Clerici, uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, il più grande nel raccontare il tennis. Pro… - kkvignarca : RT @ROBZIK: È morto a 91 anni Gianni Clerici, uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, il più grande nel raccontare il tennis. Pro… - ROBZIK : È morto a 91 anni Gianni Clerici, uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, il più grande nel raccontare il… -

Beh, ha forgiato un esercito, consapevolmente o inconsapevolmente: un paio di generazioni di appassionati del tennis, e di aspirantidi tennis. Ha indicato a tutti noi la strada maestra. ...Non èdi tumore, ma di malagiustizia. In un Paese civile, in uno Stato di diritto non è ... che porta avanti la battaglia garantista, comeabbiamo Sansonetti, poi trionfa il '...Il generale Berdnikov, uno dei nomi più temuti dell'esercito di Mosca, è morto in un attacco poco dopo il suo arrivo in Ucraina. Ma Putin starebbe cercando di insabbiare la ...Dervio (Lecco), 4 giugno 2022 – E' morto il fotoreporter derviese Silvio Sandonini. Aveva 64 anni. Fino alla pensione era stato fotografo del nostro quotidiano Il Giorno e ha collaborato con molti alt ...