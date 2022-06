Giornalismo sportivo | addio a Gianni Clerici | tra i più grandi conoscitori del tennis

(Di lunedì 6 giugno 2022) Terminata l'attività agonistica, iniziò a scrivere per la Gazzetta dello Sport, poi per Il Mondo e, dal 1956 al 1988 per Il Giorno, per poi approdare alle redazioni de L'Espresso e La Repubblica. Nel ...

mariocalabresi : Ci ha lasciato Gianni #Clerici, un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare t… - Eurosport_IT : Ci lascia un gigante del giornalismo sportivo ?? Ciao, Gianni Clerici ?? - fanpage : Addio a Gianni #Clerici una delle voci più originali, argute e sagaci del giornalismo italiano - BELUSHI69 : RT @mariocalabresi: Ci ha lasciato Gianni #Clerici, un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare tutto… - sportli26181512 : Lutto nel giornalismo: a 91 anni è scomparso Gianni Clerici, storica firma e voce di tennis: E' scomparsa una delle… -

Lutto nel mondo del: è morto, all'età di 91 anni, a Bellagio (Co) Gianni Clerici, ritenuto uno dei più importanti conoscitori del tennis. E' quanto confermano vari media, tra cui ...Maestro di, noto a livello internazionale per la sua conoscenza del tennis, Clerici - che era stato un tennista in gioventù - per il numero e la qualità delle sue pubblicazioni (...Lo scorso anno, prima della finale di Wimbledon, Elena Pero e Paolo Bertolucci hanno rivolto queste parole a Rino Tommasi e Gianni Clerici, due monumenti del giornalismo italiano, ConputeRino e Dottor ...E' scomparsa una delle più grandi firme della storia del giornalismo sportivo italiano. A 91 anni se n'è andato Gianni Clerici, scrittore, ex tennista e giornalista di tennis. Considerato uno dei più ...