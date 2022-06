Giletti in Russia, panico a Non è l’Arena: “Che succede? Oddio aiutate Massimo!” (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la diretta da Odessa in Ucraina dello scorso marzo, ieri sera Massimo Giletti si è collegato con il suo Non è l’Arena dalla Russia, a Mosca. In studio a condurre c’era Myrta Merlino, che prima di un blocco pubblicitario ha gridato: “Che sta succedendo? Oddio Massimo, Massimo. aiutate Massimo“. Di ritorno dalla pubblicità la giornalista ha spiegato che Giletti aveva avuto un mancamento: “Allora adesso stiamo cercando di capire, Massimo – lo avete visto – ha avuto un mancamento, siamo tutti umani. Il viaggio a Mosca, una serata complicata, lo stress e questo può succedere. Naturalmente ci sono delle persone con lui che ci faranno sapere come sta. Spero si ricolleghi molto presto con noi“. Poco dopo Massimo Giletti è tornato in ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la diretta da Odessa in Ucraina dello scorso marzo, ieri sera Massimosi è collegato con il suo Non èdalla, a Mosca. In studio a condurre c’era Myrta Merlino, che prima di un blocco pubblicitario ha gridato: “Che stando?Massimo, Massimo.Massimo“. Di ritorno dalla pubblicità la giornalista ha spiegato cheaveva avuto un mancamento: “Allora adesso stiamo cercando di capire, Massimo – lo avete visto – ha avuto un mancamento, siamo tutti umani. Il viaggio a Mosca, una serata complicata, lo stress e questo puòre. Naturalmente ci sono delle persone con lui che ci faranno sapere come sta. Spero si ricolleghi molto presto con noi“. Poco dopo Massimoè tornato in ...

