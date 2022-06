Giletti a Mosca, malore in diretta a “Non è l’arena” (Di lunedì 6 giugno 2022) «Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto». Momenti di tensione a “Non è l’arena”, nella puntata che Massimo Giletti conduce da Mosca. Da Roma, Myrta Merlino all’improvviso si allarma per le condizioni del collega. «Oddio, aiutate Massimo», dice. Poi Giletti è riapparso, non più in piedi all’esterno, ma seduto all’interno. «Ho avuto forse un calo di zuccheri», ha detto. Il dibattito è stato particolarmente accesso, tanto che Alessandro Sallusti, dopo l’intervista di Giletti alla portavoce del ministro degli Esteri russo Marija Zacharova, ha deciso di abbandonare la trasmissione, contestando la conduzione dello stesso Giletti e parlando di «una sceneggiata». «Pensavo fossi andato a Mosca per parlare al popolo russo – ha ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 giugno 2022) «Massimoha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto». Momenti di tensione a “Non è”, nella puntata che Massimoconduce da. Da Roma, Myrta Merlino all’improvviso si allarma per le condizioni del collega. «Oddio, aiutate Massimo», dice. Poiè riapparso, non più in piedi all’esterno, ma seduto all’interno. «Ho avuto forse un calo di zuccheri», ha detto. Il dibattito è stato particolarmente accesso, tanto che Alessandro Sallusti, dopo l’intervista dialla portavoce del ministro degli Esteri russo Marija Zacharova, ha deciso di abbandonare la trasmissione, contestando la conduzione dello stessoe parlando di «una sceneggiata». «Pensavo fossi andato aper parlare al popolo russo – ha ...

