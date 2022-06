Gigi Hadid, bikini sexy per celebrare l’amicizia tra donne (Di lunedì 6 giugno 2022) Una bella reunion tra ragazze all’insegna della spensieratezza e della gioia di vivere. Gigi Hadid non è solo la protagonista della campagna fotografica per il lancio della nuova collezione di Frankies bikinis. Ha anche collaborato alla creazione dei capi con Francesca Aiello, la fondatrice del brand a cui è legata sin dall’adolescenza, e ha posato con lei nelle foto. Ma non è tutto: a scattare le immagini, bucoliche e sensuali, è stata la loro comune amica Alana O’Herlihy. A dimostrazione del fatto che tre donne insieme possono fare magie. Gigi Hadid celebra l’amicizia con i costumi Gigi e Francesca sono amiche da anniSi tratta di una collezione tutta dedicata al girl power, che racconta la storia di una bella amicizia al femminile. “Siamo solite ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Una bella reunion tra ragazze all’insegna della spensieratezza e della gioia di vivere.non è solo la protagonista della campagna fotografica per il lancio della nuova collezione di Frankiess. Ha anche collaborato alla creazione dei capi con Francesca Aiello, la fondatrice del brand a cui è legata sin dall’adolescenza, e ha posato con lei nelle foto. Ma non è tutto: a scattare le immagini, bucoliche e sensuali, è stata la loro comune amica Alana O’Herlihy. A dimostrazione del fatto che treinsieme possono fare magie.celebracon i costumie Francesca sono amiche da anniSi tratta di una collezione tutta dedicata al girl power, che racconta la storia di una bella amicizia al femminile. “Siamo solite ...

