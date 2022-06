Gianni Clerici, chi era: vita privata e libri dell’ex tennista scomparso a 91 anni (Di lunedì 6 giugno 2022) Gianni Clerici è stato un punto di riferimento per il tennis per tanti anni prima come giocatore e poi come scrittore. Era sia appassionato sia conoscitore esperto di questo sport. Gianni Clerici, chi era: vita privata Gianni Clerici ha trascorso una vita intera nel tennis: prima come giocatore e poi come scrittore. Nato a Como nel 1930, dopo il ritiro come giocatore di tennis, ha deciso di raccontare in altre vesti questo sport: come scrittore e commentatore. Tra gli anni 40 e 50, come giocatore, ha partecipato a Wimbledon nel 1953 e al Roland Garros 1954. Clerici si è spento a 91 anni, a Bellagio. Lo conferma tra gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022)è stato un punto di riferimento per il tennis per tantiprima come giocatore e poi come scrittore. Era sia appassionato sia conoscitore esperto di questo sport., chi era:ha trascorso unaintera nel tennis: prima come giocatore e poi come scrittore. Nato a Como nel 1930, dopo il ritiro come giocatore di tennis, ha deciso di raccontare in altre vesti questo sport: come scrittore e commentatore. Tra gli40 e 50, come giocatore, ha partecipato a Wimbledon nel 1953 e al Roland Garros 1954.si è spento a 91, a Bellagio. Lo conferma tra gli ...

