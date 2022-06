Gianni Clerici | addio alla storica firma del tennis

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il mondo del giornalismo ha dovuto dire. La penna raffinata che con stile ha raccontato ilci ha lasciati questa sera all’età di 91 anni.del, da tempo collaboratore de la Repubblica, è stato autore di libri e non solo a tematico. Tanto da essere definito da Italo Calvino come “uno scrittore imprestato allo sport”.scrittore e giornalista, è morto nella sua Bellagio a 91 anni. Una vita intera dedicata al. Le sue notizie apparivano più che cronache racconti, dove il risultato era un dettaglio. Dopo una breve carriera data,aveva iniziato la sua carriera da giornalista proprio ...

mariocalabresi : Ci ha lasciato Gianni #Clerici, un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare t… - gippu1 : È morto un gigante, uno scrittore, un genio, un provocatore, un accompagnatore di pomeriggi europei, notti american… - repubblica : Morto Gianni Clerici, scrittore, ex tennista e firma di Repubblica. Aveva 91 anni - Giammi78 : RT @chetempochefa: - “Abbiamo fatto una tirata non stop Como-Wimbledon. 18 ore.” Addio a Gianni #Clerici, il signore del tennis. Lo ricor… - franvanni : Il ricordo che Dario Cresto Dina ha scritto di Gianni #Clerici vale un pezzo di Clerici @SportRepubblica -

Così, scomparso a 91 anni, raccontava su Repubblica il 26 giugno 2003 l'incontro con un promettente tennista maiorchino. LONDRA . Parliamo tutti inglese, of course. Non tanto perché l'...ROMA Tre anni di differenza, praticamente coetanei. Nicola Pietrangeli rappresentava quello cuiambiva: essere un bicampione Slam, con i suoi due Roland Garros. Sono cresciuti insieme, si sono anche incrociati sul campo di tennis da giovani. Poi l'uno ha seguito le vicende dell'...Il canale SKY Sport Tennis dedica tutta la giornata di martedì 7 giugno a momenti memorabili in compagnia della voce e del volto dello Scriba ...L'annuncio della Federazione Italiana Tennis e Sport e Salute poche ore dopo la scomparsa del grande giornalista e scrittore ...