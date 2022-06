Giacomo Spissu | l’ex sindaco di Sassari eletto presidente della Fondazione di Sardegna | lo stesso giorno è stato salvato dalla prescrizione

(Di lunedì 6 giugno 2022)nel processo sulle spese pazze in Consiglio regionale, e lonominatopiù ricca. È lo strano destino di, 72ennelunghissima esperienza politica: già segretario confederaleCgil, èdiper il Psi, poi capogruppo dei Ds in consiglio regionale edell’assemblea (in quota Pd), prima di tornare al vecchio amore socialista (nella forma del nuovo Psi di Riccardo Nencini). Poi il salto nel mondofinanza, con l’ingresso nel consiglio ...

nieddupasqui : RT @EnricoLobina: Si può dire che la nomina di Giacomo Spissu a presidente della Fondazione Banco di #Sardegna è una vergogna? Si stanno sv… - RitaamariaB : RT @EnricoLobina: Si può dire che la nomina di Giacomo Spissu a presidente della Fondazione Banco di #Sardegna è una vergogna? Si stanno sv… - EnricoLobina : Si può dire che la nomina di Giacomo Spissu a presidente della Fondazione Banco di #Sardegna è una vergogna? Si sta… - infoitinterno : Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu è il nuovo presidente - cagliaripad : Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu è il nuovo presidente -

Sassari. La Fondazione di Sardegna ha un nuovo Comitato di Indirizzo. Ieri, nella sua prima seduta, ha elettopresidente della Fondazione fino al 2026. Il CdI, che resterà in carica 4 anni, è il primo nominato con le nuove regole statutarie ed è composto da 20 membri, con una prevalenza del ...Nella sua prima seduta, il Comitato ha elettopresidente della Fondazione., classe 1950, in passato ha ricoperto diversi ruoli di prestigio in ambito politico e sindacale, tra ...
"Formuliamo sinceri auguri di buon lavoro a Giacomo Spissu, neo presidente del Comitato d'indirizzo della Fondazione di Sardegna, ma per le donne sarde non è una bella giornata". Lo sostiene Maria Gra ...