Germano Lanzoni | Così è nato il Milanese Imbruttito La mia compagna Lara Bogni? Le nostre figlie vorrebbero che ci sposassimo

di Maurizio Donelli L'attore e comico: facevo il giullare nei villaggi turistici "Le giro il contatto della team manager, è lei che gestisce il mio calendar". Replica così, via WhatsApp, quando gli chiediamo un ...... Trasparenza per Angelo Perrino , Semplicità per Angelo Macchiavello , Immediatezza per Luca Levati , Bellezza per Miky Degni , Ascolto per, Umorismo per Zap e Ida , Avanguardia per ...Il giornalista Biagio Maimone è stato insignito, insieme ad altri comunicatori professionisti e giornalisti, del premio ‘Top Communicator of the Year ...all’attore Germano Lanzoni; a Giorgio Santambrogio amministratore delegato del Gruppo Vegè. "La comunicazione è la struttura portante delle relazioni professionali e dell’agire umano.