Geografia uffici giudiziari: nuovi tagli dei tribunali in arrivo (Di lunedì 6 giugno 2022) Annamaria Villafrate - All'esame della Camera la proposta di legge n. 2839 che vuole delegare il Governo a riorganizzare la Geografia degli uffici giudiziari. Forti critiche dall'avvocatura. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 6 giugno 2022) Annamaria Villafrate - All'esame della Camera la proposta di legge n. 2839 che vuole delegare il Governo a riorganizzare ladegli. Forti critiche dall'avvocatura.

Advertising

StudioCanu : Geografia uffici giudiziari: nuovi tagli dei tribunali in arrivo - StudioCanu : Geografia uffici giudiziari: nuovi tagli dei tribunali in arrivo - StudioCataldi : Geografia uffici giudiziari: nuovi tagli dei tribunali in arrivo -