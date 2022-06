Galere incivili | il piano di Feltri | chiuderle? No | perché vanno subito sistemate

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Un libro di Chiarelettere, firmato da vari intellettuali, tra cui Luigi Manconi, sostiene una tesi interessante: dato che il carcere genera crimine, quindi criminali, andrebbe abolito, sostituito da strutture rieducative. In effetti la galera è un luogo infame nel quale chi vi è recluso subisce trattamenti talmenteda risultare incompatibili con un minimo di spirito umanitario. Ma secondo me il problema non è quello di eliminare le celle senza sapere come sostituirle, a meno che non si voglia sostenere la tesi assurda che coloro i quali sono stati condannati per reati gravi non debbano scontare alcuna pena. Semmai bisogna riformare in modo radicale il sistema delle detenzioni, che oggi fa rabbrividire. Le prigioni sono una fabbrica di illegalità dove cioè si commettono delitti quasi sempre impuniti. Bisogna agire per ripulirle, bonificarle, renderle ...