Gaetano gol anche con l’Italia | il video

(Di lunedì 6 giugno 2022) Gianlucava in golconUnder 21 che batte il Lussemburgo per 3-0 nelle qualificazioni agli Europei. Sicuramente un ottimo momento per il centrocampista del Napoli, convocato prima da Roberto Mancini per lo stage e poi passato a guidare il centrocampo dell’Under 21, così come ha fatto con la Cremonese. Sicuramente una bella soddisfazione per il giocatore napoletano che sta crescendo sempre di più. Importantesiglare il primo gol conche dà auna spinta in più per i prossimi mesi che sono importanti per la sua carriera. Il giocatore sarà portato in ritiro a Dimaro e poi a Castel di Sangro da Spalletti. Il tecnico dovrà decidere se tenerlo in rosa, oppure mandarlo ancora in prestito, magari proprio alla Cremonese che giocherà in Serie A. ...