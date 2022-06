Francis Ford Coppola | il regista sarà al Taormina Film Festival

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilavrà l’onore di ospitare una delle forme più influenti e importanti della Storia di Hollywood:. Quello che può essere considerato uno dei registi più iconici della mecca del cinema aprirà la 68° edizione del TFF con The Godfather (Il Padrino) domenica 26 giugno nella suggestiva location del Teatro Antico. In questa occasione,presenterà la versione restaurata della sua pellicola, dopo essere stata distribuita di recente a livello mondiale da Paramount Pictures, per celebrare il 50° anniversario dalla sua uscita. Il Padrino è tratto dall’ omonimo romanzo di Mario Puzo, ed è interpretato da Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan, Robert Duval, fra gli ...

