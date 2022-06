FOTO Padova-Palermo, City Group alla Finale playoff Serie C: Gardini all’Euganeo (Di lunedì 6 giugno 2022) Presenza di rilievo all'Euganeo. Giovanni Gardini, manager di riferimento del City Football Group presente nella tribuna dell'impianto patavino, durante il match d'andata della Finale playoff di Serie C, Padova-Palermo terminata 0-1 per i rosanero Leggi su mediagol (Di lunedì 6 giugno 2022) Presenza di rilievo all'Euganeo. Giovanni, manager di riferimento delFootballpresente nella tribuna dell'impianto patavino, durante il match d'andata delladiC,terminata 0-1 per i rosanero

