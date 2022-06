“Forza papà”. Sinisa Mihajlovic, le parole della figlia Viktorija toccano il cuore (Di lunedì 6 giugno 2022) Sinisa Mihajlovic ormai da un mese è tornato a casa dopo essere stato per la seconda volta in ospedale. L’allenatore del Bologna era stato ricoverato a fine marzo per seguire un nuovo percorso di cure per la luecemia mieloide, contro cui combatte da due anni e mezzo. “Devo iniziare un percorso terapeutico per evitare complicanze e la prossima settimana mi dovrò assentare. Stavolta però non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo. Spero che i tempi saranno veloci, ma dovrò assentarmi per alcune partite. Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontarmi ancora. Se non le è bastata una lezione, sono pronto a darne una seconda”, così il tecnico annunciò il secondo ricovero. La leucemia ha fatto ritorno nella vita di Sinisa Mihajlovic, ma l’allenatore ha affrontato la malattia con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)ormai da un mese è tornato a casa dopo essere stato per la seconda volta in ospedale. L’allenatore del Bologna era stato ricoverato a fine marzo per seguire un nuovo percorso di cure per la luecemia mieloide, contro cui combatte da due anni e mezzo. “Devo iniziare un percorso terapeutico per evitare complicanze e la prossima settimana mi dovrò assentare. Stavolta però non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo. Spero che i tempi saranno veloci, ma dovrò assentarmi per alcune partite. Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontarmi ancora. Se non le è bastata una lezione, sono pronto a darne una seconda”, così il tecnico annunciò il secondo ricovero. La leucemia ha fatto ritorno nella vita di, ma l’allenatore ha affrontato la malattia con la ...

