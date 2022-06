Fortnite Stagione 3: Come sbloccare le personalizzazioni di Snap (Di lunedì 6 giugno 2022) La Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite tra le tante novità ha introdotto una nuova Skin personalizzabile nel Pass Battaglia, ci stiamo riferendo a Snap, le cui componenti dovranno essere sbloccate manualmente, a seguire vi riportiamo le istruzioni da seguire. Come sbloccare gli oggetti per Snap in Fortnite Prima di tutto dovete acquistare il Pass Battaglia, successivamente sbloccare la Skin con le stelle ottenute livellando, a questo punto vedrete comparire nella lista delle sfide quelle di Snap. Gli accessori di Snap sono davvero numerosi, si suddividono in braccia, gambe, teste e busto, Come accadeva in passato per sbloccarli dovrete semplicemente scendere in mappa nei punti indicati e ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 6 giugno 2022) La3 del Capitolo 3 ditra le tante novità ha introdotto una nuova Skin personalizzabile nel Pass Battaglia, ci stiamo riferendo a, le cui componenti dovranno essere sbloccate manualmente, a seguire vi riportiamo le istruzioni da seguire.gli oggetti perinPrima di tutto dovete acquistare il Pass Battaglia, successivamentela Skin con le stelle ottenute livellando, a questo punto vedrete comparire nella lista delle sfide quelle di. Gli accessori disono davvero numerosi, si suddividono in braccia, gambe, teste e busto,accadeva in passato per sbloccarli dovrete semplicemente scendere in mappa nei punti indicati e ...

