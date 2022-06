Fortnite Stagione 3: Come cavalcare gli animali (Di lunedì 6 giugno 2022) La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 ha portato in gioco una meccanica interessante, alla quale Epic Games lavorava da tempo, ci stiamo riferendo alla possibilità di cavalcare gli animali selvatici. Come cavalcare animali in Fortnite La nuova meccanica è correlata ad una delle sfide della Settimana 0, dunque se lo farete otterrete XP per livellare nel Pass Battaglia. Potete attualmente cavalcare lupi e cinghiali, i quali scorazzano liberamente per la mappa. Uno dei luoghi in cui troverete sempre dei cinghiali, è il recinto situato a Nord, nei pressi di Stretto Sonnolento e Deposito Truciolandia. Assicuratevi di visitare principalmente luoghi selvatici, a differenza del passato gli animali sono piuttosto ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 6 giugno 2022) La3 diCapitolo 3 ha portato in gioco una meccanica interessante, alla quale Epic Games lavorava da tempo, ci stiamo riferendo alla possibilità digliselvatici.inLa nuova meccanica è correlata ad una delle sfide della Settimana 0, dunque se lo farete otterrete XP per livellare nel Pass Battaglia. Potete attualmentelupi e cinghiali, i quali scorazzano liberamente per la mappa. Uno dei luoghi in cui troverete sempre dei cinghiali, è il recinto situato a Nord, nei pressi di Stretto Sonnolento e Deposito Truciolandia. Assicuratevi di visitare principalmente luoghi selvatici, a differenza del passato glisono piuttosto ...

