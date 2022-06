Forte terremoto all’alba | trema anche l’Italia | dove si è sentita la scossa

Leggi su tvzap

(Di lunedì 6 giugno 2022) Torna are la terra. Undi magnitudo 4.2 è stato registrato in Albania, al largo della costa settentrionale, alle ore 6.16, di oggi, lunedì 6 giugno 2022. La, al confine con il Montenegro, è stata avvertitain Puglia. Secondo i dati dell’Ingv, l’ipocentro del sisma è localizzato ad una profondità di 12 chilometri. Soltanto ieri, nel pomeriggio, la stessa area era stata colpita da unadi magnitudo 3.4. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Undi magnitudo 4.2 è stato registrato alle 6:16 in Albania, al largo della costa settentrionale al confine con il Montenegro. Lo fa sapere l’Ingv. Gli esperti hanno individuato l’ipocentro a una profondità di 12 chilometri. Domenica pomeriggio la stessa zona era stata colpita da una ...