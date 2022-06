Formazioni ufficiali Croazia-Francia: Nations League 2022/2023 (Di lunedì 6 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Croazia-Francia, match della seconda giornata del gruppo A1 di Nations League. Sfida tra deluse, entrambe uscite sconfitte all’esordio. “Dobbiamo rialzarci. Contro l’Austria abbiamo deluso molto e ora dobbiamo giocare contro i campioni del mondo. La situazione non è né piacevole né facile. I giocatori sono a fine stagione: alcuni pensano al trasferimento, altri al recupero, altri alla vacanza. Cercheremo di riscattarci, ma non sarà facile contro la Francia (due volte) e la Danimarca”, ha detto il Ct Dalic. Carico anche Deschamps: “Siamo abituati ad affrontare la Croazia; ha qualità ma, come noi, arriva da una sconfitta e ha giocatori stanchi. La Croazia è nella nostra stessa situazione avendo perso la prima ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Ledi, match della seconda giornata del gruppo A1 di. Sfida tra deluse, entrambe uscite sconfitte all’esordio. “Dobbiamo rialzarci. Contro l’Austria abbiamo deluso molto e ora dobbiamo giocare contro i campioni del mondo. La situazione non è né piacevole né facile. I giocatori sono a fine stagione: alcuni pensano al trasferimento, altri al recupero, altri alla vacanza. Cercheremo di riscattarci, ma non sarà facile contro la(due volte) e la Danimarca”, ha detto il Ct Dalic. Carico anche Deschamps: “Siamo abituati ad affrontare la; ha qualità ma, come noi, arriva da una sconfitta e ha giocatori stanchi. Laè nella nostra stessa situazione avendo perso la prima ...

Advertising

DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - sportli26181512 : Qual EuroU21, le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia: Pellegri titolare, Colombo in panchina: Di seguito le… - CagliariNews24 : Lussemburgo Italia U21, le formazioni ufficiali: Lovato parte da titolare - calciomercatopp : Lussemburgo-Italia Under 21, formazioni ufficiali: Fabio Miretti fa il suo esordio - MilanNewsit : Qual EuroU21, le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia: Pellegri titolare, Colombo in panchina -