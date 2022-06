“Forever young”, giovani con il Commodor 64 e la puntina sul vinile (Di lunedì 6 giugno 2022) Nell’Italia dei social, dei miti in costume, dove ‘non sei nessuno se’ non appari, la storia di un gruppo di amici diventa film. Ciascuno, a modo proprio, cerca una rivincita sugli anni che passano inesorabili. In ridicole avventure, a mettere in mostra il lato comico dei cinquanta in su. Stasera in tv “Forever young“, con un cameo di Nino Frassica, e il migliore in pista Teo Teocoli: la Spagna nelle gambe, il tango come a Madrid. È Fausto Brizzi il regista di questa commedia del 2016. “Nella vita, se uno vuol capire, capire sul serio come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta”. Scriveva Giorgio Bassani. Quantomeno, per il regista, bisognerebbe sentirsi vecchi ogni tanto, per apprezzare quella ‘ventata’ chiamata gioventù. Volete mettere l’importanza di pronunciare “Commodor 64” ed essere capiti al volo? Pregi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Nell’Italia dei social, dei miti in costume, dove ‘non sei nessuno se’ non appari, la storia di un gruppo di amici diventa film. Ciascuno, a modo proprio, cerca una rivincita sugli anni che passano inesorabili. In ridicole avventure, a mettere in mostra il lato comico dei cinquanta in su. Stasera in tv ““, con un cameo di Nino Frassica, e il migliore in pista Teo Teocoli: la Spagna nelle gambe, il tango come a Madrid. È Fausto Brizzi il regista di questa commedia del 2016. “Nella vita, se uno vuol capire, capire sul serio come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta”. Scriveva Giorgio Bassani. Quantomeno, per il regista, bisognerebbe sentirsi vecchi ogni tanto, per apprezzare quella ‘ventata’ chiamata gioventù. Volete mettere l’importanza di pronunciare “64” ed essere capiti al volo? Pregi ...

Advertising

aletata13 : Yet To Come, secondo me, è davvero il continuo di Young Forever comunque, e questa cosa mi fa male e bene insieme,… - kimmanuela : sì sulla maglietta sta scritto 'forever young' ma per me è 'young forever' + un hint all'hyyh era che sta tornando(… - voguesangio : @sangiusworld insieme a forever young, stand by me, primavera, sweet dreams potrei elencarle tutte - AgustBC : Ci scommetto la vita che i bangtan nell'mv correranno a stile Young forever nel deserto HAHAHAHAHSH - OltreleColonne : Torna “Forever Young” alla Corte Ospitale a Rubiera (RE): la rassegna che premia il miglior teatro italiano Under 3… -