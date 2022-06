“Finita in ospedale”. Brutto incidente stradale per Valentina Autiero, paura per l’ex UeD (Di lunedì 6 giugno 2022) Un’altra stagione di Uomini e Donne si è conclusa. E il pubblico, come sempre, ha seguito con grande attenzione le vicende dei tronisti e dei corteggiatori, delle dame e dei cavalieri. Soltanto pochi giorni si è potuto assistere alle scelte del Trono Classico con Luca Salatino che ha scelto Soraia e Veronica Rimondi che ha scelto Matteo Farnea e agli ultimi intrecci del Trono Over con Ida Platano e Riccardo Guarnieri grandi protagonisti. C’è grande curiosità per capire cosa si vedrà in tv nella prossima stagione. I fan e i tanti appassionati del dating show infatti attendono già di scoprire cosa accadrà a Gemma Galgani, la storica dama da anni alla ricerca dell’amore nello studio di Uomoni e Donne, come proseguiranno le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e soprattutto di scoprire chi saranno i prossimi tronisti. Valentina Autiero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Un’altra stagione di Uomini e Donne si è conclusa. E il pubblico, come sempre, ha seguito con grande attenzione le vicende dei tronisti e dei corteggiatori, delle dame e dei cavalieri. Soltanto pochi giorni si è potuto assistere alle scelte del Trono Classico con Luca Salatino che ha scelto Soraia e Veronica Rimondi che ha scelto Matteo Farnea e agli ultimi intrecci del Trono Over con Ida Platano e Riccardo Guarnieri grandi protagonisti. C’è grande curiosità per capire cosa si vedrà in tv nella prossima stagione. I fan e i tanti appassionati del dating show infatti attendono già di scoprire cosa accadrà a Gemma Galgani, la storica dama da anni alla ricerca dell’amore nello studio di Uomoni e Donne, come proseguiranno le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e soprattutto di scoprire chi saranno i prossimi tronisti....

Advertising

sawayamered : Una mia amica è finita in ospedale per anoressia per colpa di quelle cagate di foto che si postano su Instagram - yelenabelovagf : @karol_italiaa AMO PLS IOO una volta mi sono ustionata così tanto che sono finita in ospedale e mi avevano detto ch… - kebabbb1234 : non al concerto degli mcr che hanno sequestrato le bottiglie e la gente è finita in ospedale perché non beveva da ore? - giandujavet : @dianacalibana @amarcord65 @daila_cecchi @Massimi40945796 Ah, ieri sono andato in ospedale a ritirare un referto, i… - Franci2816 : @luigisglow posti dall’ospedale? Perché io ci sarei finita. -