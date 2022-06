“Fidanzato con lui”. Marco Carta, addio allo storico ex e nuovo amore: la conferma del cantante (con foto) (Di lunedì 6 giugno 2022) Marco Carta, nuovo Fidanzato per il cantante. Nella vita dell’ex volto di Amici, ormai diventato un volto e una voce iconica nel panorama artistico e musicale italiano, la storica relazione con Sirio Campedelli, poi naufragata. Trascorsi mesi dal raggiungimento del capolinea amoroso, per Marco Carta sembra essere arrivato il tempo di spalancare nuovamente le porte all’amore. Marco Carta, nuovo amore dopo lunghi anni di fidanzamento con Sirio. Un annuncio arrivato con una storia su Instagram in cui, con u nesplicito riferimento al brano Sesso romantico, è stato Marco a riferire ai fan la triste notizia della fine del loro amore: “Anche se dopo sette ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)per il. Nella vita dell’ex volto di Amici, ormai diventato un volto e una voce iconica nel panorama artistico e musicale italiano, la storica relazione con Sirio Campedelli, poi naufragata. Trascorsi mesi dal raggiungimento del capolinea amoroso, persembra essere arrivato il tempo di spalancare nuovamente le porte all’dopo lunghi anni di fidanzamento con Sirio. Un annuncio arrivato con una storia su Instagram in cui, con u nesplicito riferimento al brano Sesso romantico, è statoa riferire ai fan la triste notizia della fine del loro: “Anche se dopo sette ...

