Fibra ottica, Festa sospende i lavori: prima il ripristino del manto stradale (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dalle parole ai fatti. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa ha firmato l’ordinanza in cui sospende ad horas i lavori della Fibra ottica in città. Ecco quanto si legge: “L’immediata sospensione dei lavori di scavo per la realizzazione e/o la manutenzione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di altri servizi su tutto il territorio comunale sino alla realizzazione definitiva ed a regola d’arte del ripristino degli scavi già effettuati al fine di assicurare condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e tutela della incolumità dei cittadini. Tali interventi dovranno essere effettuati entro il termine del 30 giugno 2022, concordando entro il 15 giugno 2022 apposito sopralluogo con i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dalle parole ai fatti. Il sindaco di Avellino, Gianlucaha firmato l’ordinanza in cuiad horas idellain città. Ecco quanto si legge: “L’immediata sospensione deidi scavo per la realizzazione e/o la manutenzione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di altri servizi su tutto il territorio comunale sino alla realizzazione definitiva ed a regola d’arte deldegli scavi già effettuati al fine di assicurare condizioni di sicurezza per la circolazionee tutela della incolumità dei cittadini. Tali interventi dovranno essere effettuati entro il termine del 30 giugno 2022, concordando entro il 15 giugno 2022 apposito sopralluogo con i ...

Advertising

anteprima24 : ** Fibra ottica, Festa sospende i lavori: prima il ripristino del manto stradale ** - archjob : #borseStudio 1 assegno di ricerca. PREFOS - Sistema di monitoraggio in fibra ottica per prefabbricati (RM) - Univer… - VillaggioTecno : TIM porta la fibra ottica ultraveloce a Gioia Tauro - broby68 : TIM porta la fibra ottica ultraveloce a Gioia Tauro - nextkey_srl : Vetrini per laser Eagle fino a 20 kw, vetri protettivi in quarzo di alta qualità, 100 % Made in USA.… -