Festival dell’Economia a Trento e a Torino: si parla di transizione ecologica senza ecologia (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sono due Festival dell’Economia: a Trento e a Torino. Ho scaricato i programmi e ho cercato i miei argomenti prediletti: come affronteranno, gli economisti, la transizione ecologica, il green deal, la sostenibilità? La transizione ecologica, infatti, richiede una nuova impostazione dell’Economia e delle tecnologie, dando valore centrale al capitale naturale, oggetto di studio dell’ecologia. Economia, tecnologie ed ecologia devono collaborare per realizzare la transizione ecologica. La necessità di una transizione deriva proprio dal fatto che economia e tecnologie non si sono mai sviluppate tenendo in considerazione il capitale naturale, causando il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sono due: ae a. Ho scaricato i programmi e ho cercato i miei argomenti prediletti: come affronteranno, gli economisti, la, il green deal, la sostenibilità? La, infatti, richiede una nuova impostazionee delle tecnologie, dando valore centrale al capitale naturale, oggetto di studio dell’. Economia, tecnologie eddevono collaborare per realizzare la. La necessità di unaderiva proprio dal fatto che economia e tecnologie non si sono mai sviluppate tenendo in considerazione il capitale naturale, causando il ...

