Festa per i 208 anni dell'Arma dei Carabinieri: «Prioritario il contrasto della violenza di genere» (Di lunedì 6 giugno 2022) La cerimonia Torna nel pomeriggio di lunedì 6 giugno la cerimonia al comando provinciale di Bergamo, dopo i due anni di stop causa pandemia. I dati: 339 maltrattamenti in famiglia, di cui 273 scoperti. Le lesioni personali oltre 800, con 25 arresti.

