Festa dell'arma a Messina: encomio al comandante della stazione di Monreale, Antonio La Rocca (Di lunedì 6 giugno 2022) Monreale – In occasione del 208° annuale della fondazione dell'arma dei Carabinieri che si è svolto stamane nella prestigiosa cornice della Piazza Duomo a Messina, il comandante Interregionale, Generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, ha consegnato un encomio al comandante della stazione di Monreale luogotenente Antonio La Rocca che ha coordinato e partecipato attivamente alle indagini insieme al maresciallo capo Gaetano D'Antoni, al maresciallo ordinario Elide Palisano e al maresciallo Maria Rosaria Lupoli ,per l'attività investigativa che si è conclusa con l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della ...

