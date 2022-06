Festa della Musica, Malika Ayane in concerto a Napoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà Malika Ayane la protagonista a Napoli della Festa della Musica con un concerto speciale che si terrà il 21 giugno sulla Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo (fino ad esaurimento posti, prenotazioni azzurro service.net). Ad accompagnarla sarà l’orchestra ritmica sinfonica del Conservatorio San Pietro a Majella (ore 21.30). Quest’anno Napoli, città capofila della Festa della Musica (organizzata dall’associazione AIPFM e promossa dal MIC e SIAE ) ospiterà in 10 piazze i concerti di decine di artisti emergenti. Nell’ambito dell’evento nasce l’EcoFest Napoli 2022 (21-22 giugno) organizzato da Graf e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Saràla protagonista acon unspeciale che si terrà il 21 giugno sulla Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo (fino ad esaurimento posti, prenotazioni azzurro service.net). Ad accompagnarla sarà l’orchestra ritmica sinfonica del Conservatorio San Pietro a Majella (ore 21.30). Quest’anno, città capofila(organizzata dall’associazione AIPFM e promossa dal MIC e SIAE ) ospiterà in 10 piazze i concerti di decine di artisti emergenti. Nell’ambito dell’evento nasce l’EcoFest2022 (21-22 giugno) organizzato da Graf e ...

sbonaccini : Ci ha lasciato Dea Orsi, staffetta partigiana. Se ne è andata proprio nel giorno della Festa della Repubblica. Lei… - santegidionews : Festa della beata Vergine Maria, madre della Chiesa. Nella basilica di Santa Maria in Trastevere si prega per i ma… - matteorenzi : Buona festa della Repubblica a tutte e tutti. Orgoglioso, sempre e comunque, di essere italiano - madliber : @gianlu_grossi @Albert_Caeiro @IncalNero @_Nico_Piro_ Non credo. Ossia non credo si possa definire democratico l'es… - sabrinacecchin2 : RT @CecchiniEugenio: Oggi è la Festa di Maria Mater Ecclesiæ, per volontà di San Giovanni Paolo II, protettrice del Palazzo Apostolico insi… -