Festa del cinema di Roma, tutte le novità dell’edizione 2022: ritorna il concorso ufficiale (Di lunedì 6 giugno 2022) La diciassettesima edizione della Festa del cinema di Roma si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022. Lo annuncia la Direttrice Artistica Paola Malanga, in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale. La maniFestazione si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema dedicata alle giovani generazioni e diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, si svolgerà nelle medesime date della Festa secondo un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) La diciassettesima edizione delladeldisi terrà dal 13 al 23 ottobre. Lo annuncia la Direttrice Artistica Paola Malanga, in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazioneper, e Francesca Via, Direttrice Generale. La manizione si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Alice nella città, sezione autonoma e parallela delladeldedicata alle giovani generazioni e diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, si svolgerà nelle medesime date dellasecondo un ...

