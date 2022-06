Festa del Cinema di Roma, Gualtieri: 'Proietterà l'Italia sul palcoscenico globale' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giugno 2022 Le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della presentazione del bando 'Lazio Cinema International', promosso dalla Regione per supportare le coproduzioni ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022), 6 giugno 2022 Le parole del sindaco diRobertoa margine della presentazione del bando 'LazioInternational', promosso dalla Regione per supportare le coproduzioni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La regina apre il concerto del Giubileo in video con l'orso Paddington. Sketch a sorpresa con il personaggio amatis… - LauraPausini : Dopo 3 anni, ritorno su un palco per cantare insieme a voi e le emozioni mi stanno già travolgendo! Questi sono gli… - romacinemafest : Concorso, free-style, Grand Public, Best of 2022, Restauri e retrospettive, Paso Doble e Absolute Beginners: la pro… - Federica__Salvi : RT @LauraPausini: Dopo 3 anni, ritorno su un palco per cantare insieme a voi e le emozioni mi stanno già travolgendo! Questi sono gli appun… - FabioPariante : RT @romacinemafest: Concorso, free-style, Grand Public, Best of 2022, Restauri e retrospettive, Paso Doble e Absolute Beginners: la prossim… -