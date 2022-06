Ferrari F8 Tributo e Marina Militare Italiana insieme per beneficenza (Di lunedì 6 giugno 2022) Pochi giorni dopo le celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica Italiana, sull’Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi è stato possibile ammirare una versione speciale della splendida Ferrari F8 Tributo. Tutto ciò è avvenuto in seguito ad una collaborazione a scopo benefico avviata dall’azienda di Maranello e della Marina Militare Italiana per aiutare le persone Leggi su periodicodaily (Di lunedì 6 giugno 2022) Pochi giorni dopo le celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica, sull’Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi è stato possibile ammirare una versione speciale della splendidaF8. Tutto ciò è avvenuto in seguito ad una collaborazione a scopo benefico avviata dall’azienda di Maranello e dellaper aiutare le persone

