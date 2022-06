Fedez prima risponde all’hater che si chiede “come fa la Ferragni a stare con lui” e poi si ritrova alle prese (di nuovo) con un piccione (Di lunedì 6 giugno 2022) Se è vero che La Dolce Vita, il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei è più deboluccio di Mille, lo è altrettanto che il rapper non ha perso l’autoironia. Dopo il complesso periodo affrontato a causa della malattia al pancreas, ha ritrovato il sorriso e una vita piena assieme alla sua famiglia. Immancabile al suo fianco la moglie. E qualcuno, forse un hater, su Twitter si chiede “mi domando come faccia la Ferragni a stare con Fedez”. Il rapper ha intercettato il post e ha subito commentato “Pure io“. Pure io https://t.co/uf6JklRvhm — Fedez (@Fedez) June 4, 2022 Fedez in queste ore ha avuto a che fare (per la seconda volta) con un piccione incastrato da qualche parte sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Se è vero che La Dolce Vita, ilsingolo dicon Tananai e Mara Sattei è più deboluccio di Mille, lo è altrettanto che il rapper non ha perso l’autoironia. Dopo il complesso periodo affrontato a causa della malattia al pancreas, hato il sorriso e una vita piena assieme alla sua famiglia. Immancabile al suo fianco la moglie. E qualcuno, forse un hater, su Twitter si“mi domandofaccia lacon”. Il rapper ha intercettato il post e ha subito commentato “Pure io“. Pure io https://t.co/uf6JklRvhm —(@) June 4, 2022in queste ore ha avuto a che fare (per la seconda volta) con unincastrato da qualche parte sul ...

