Fece impazzire l’Italia come ‘infermiera sexy’, oggi compie 56 anni | Vi ricordate di lei? (Di lunedì 6 giugno 2022) I telespettatori italiani con qualche anno in più la ricordano di certo nei programmi televisivi anni ’80 e ’90, dove spiccava nel ruolo di infermiera sexy anche grazie alle sue forme generosissime. Stiamo parlando di Angela Cavagna, showgirl, cantante e ballerina di Genova che proprio oggi compie 56 anni. All’epoca la ligure faceva davvero girare la testa a tutti, tanto da finire anche in copertina su alcune edizioni straniere di Playboy (francese, olandese, russa, cinese e tedesca). Dopo le prime apparizioni nel mondo dello spettacolo, in programmi come Domani si gioca e Trisitors (quest’ultimo condotto dal gruppo comico dei Trettrè), il vero successo per Angela Cavagna arriva nel 1990, quando viene chiamata a sostituire Sonia Grey come infermiera sexy. Un ruolo, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 giugno 2022) I telespettatori italiani con qualche anno in più la ricordano di certo nei programmi televisivi’80 e ’90, dove spiccava nel ruolo di infermiera sexy anche grazie alle sue forme generosissime. Stiamo parlando di Angela Cavagna, showgirl, cantante e ballerina di Genova che proprio56. All’epoca la ligure faceva davvero girare la testa a tutti, tanto da finire anche in copertina su alcune edizioni straniere di Playboy (francese, olandese, russa, cinese e tedesca). Dopo le prime apparizioni nel mondo dello spettacolo, in programmiDomani si gioca e Trisitors (quest’ultimo condotto dal gruppo comico dei Trettrè), il vero successo per Angela Cavagna arriva nel 1990, quando viene chiamata a sostituire Sonia Greyinfermiera sexy. Un ruolo, ...

