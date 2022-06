Fare un tatuaggio è doloroso? Quanto influisce la soglia personale di dolore? (Di lunedì 6 giugno 2022) Abbiamo intervistato il tatuatore romano Marco Manzo per farci spiegare di più in merito a una delle domande più gettonate da parte di chi intende effettuare il primo tatuaggio! Innanzitutto è bene precisare che non per tutti la sensazione di dolore assume la stessa portata; come noto, infatti, la soglia del dolore è qualcosa di estremamente soggettivo e non tutti siamo in grado di prevedere Quanto può infastidirci il contatto con un ago. Fin quando non ci si è sottoposti, però, al primo tatuaggio, è certo che non si sappia cosa aspettarsi e una risposta in tal senso è certamente difficile da fornire poiché, come detto sopra, ognuno di noi ha una percezione totalmente diversa dall’altro rispetto al dolore e al contatto con l’ago sulla pelle. Altro fattore decisamente ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 6 giugno 2022) Abbiamo intervistato il tatuatore romano Marco Manzo per farci spiegare di più in merito a una delle domande più gettonate da parte di chi intende effettuare il primo! Innanzitutto è bene precisare che non per tutti la sensazione diassume la stessa portata; come noto, infatti, ladelè qualcosa di estremamente soggettivo e non tutti siamo in grado di prevederepuò infastidirci il contatto con un ago. Fin quando non ci si è sottoposti, però, al primo, è certo che non si sappia cosa aspettarsi e una risposta in tal senso è certamente difficile da fornire poiché, come detto sopra, ognuno di noi ha una percezione totalmente diversa dall’altro rispetto ale al contatto con l’ago sulla pelle. Altro fattore decisamente ...

