bettasanlazzaro : Lo dico a malincuore ringrazio di non avere figli.#famiglia #moneyfarm - MediasetTgcom24 : Famiglia, Moneyfarm: crescere un figlio fino a 18 anni costa 139.500 euro #famiglia #moneyfarm -

Crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporta una spesa che si aggira in media intorno ai 139.500 euro (oltre 7.000 euro all'anno). Così emerge da un'analisi di Moneyfarm che ha preso in esame oltre 150 voci di spesa e calcolato come una coppia di futuri genitori debba mettere in conto di spendere tra i 5.600 e i 19.300 euro ancora prima della nascita di un bambino.