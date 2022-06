(Di lunedì 6 giugno 2022) Il membro del team Red Bull, Helmut, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘OE24’, hato alcuni dettagli suldi contratto di Sergio: “Hailprima del Gran Premio di, questo accordo gli ha. Avere una coppia di piloti così è fantastico, in questa stagione abbiamo già ottenuto cinque vittorie. Max resta calmo perché ha abbastanza fiducia in se stesso, mentre la Ferrari è sotto pressione. Leclerc ha incontrato difficoltà e poi sono stati commessi degli errori, ma questo è il mondo delle corse. Aabbiamo costretto la Ferrari a reagire alla nostra strategia di pit-stop e loro non hanno reagito bene”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #F1, #Marko rivela: '#Perez ha firmato il rinnovo il venerdì del GP di Monaco, gli ha dato grande motivazione' - fuoripistanet : Helmut Marko ha affermato che il vincitore del Gran Premio di Monaco Sergio Perez ha ufficialmente firmato il suo n… -

Tag24

" Ci sono clausole nel contratto che potrebbero teoricamente consentire a Max di recedere - ha ammesso- Ma dovrebbero accadere molte cose. E Max non è ancora un fan della Mercedes ". Auto ...... sono in realtà i più importanti e decisivi nel percorso della nostra vita."Carbone regista ...profondo di un sentimento nato dalla trasgressione di un tradimento passionale ma che si... Salernitana-Cavani, Iervolino rivela: "Vorrei regalare alla città il Matador" - tag24.it Il membro del team Red Bull, Helmut Marko, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘OE24’, ha rivelato alcuni dettagli sul rinnovo di contratto di Sergio Perez: “Ha firmato il venerdì prima del Gran ...In una chiacchierata concessa all'emittente austriaca OE24, Helmut Marko ha svelato alcuni retroscena della trattativa tra Sergio Perez e la Red Bull per il rinnovo del contratto in scadenza alla fine ...