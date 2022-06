F1, Helmut Marko: “Il venerdì del GP di Monaco abbiamo firmato il rinnovo biennale con Perez” (Di lunedì 6 giugno 2022) Periodo estremamente positivo in casa Red Bull nella sfida con la Ferrari per il Mondiale di Formula Uno 2022. La scuderia di Milton Keynes ha infatti vinto le ultime quattro gare disputate ed è adesso al comando di entrambi i campionati (piloti e costruttori) dopo le prime sette tappe della stagione. Una settimana fa (nella mattinata del lunedì post-Montecarlo) il Drink Team ha congelato di fatto l’attuale coppia di piloti fino al 2024, annunciando ufficialmente il rinnovo biennale con il messicano Sergio Perez reduce dal trionfo del giorno prima nel GP di Monaco. “Il venerdì prima del Gran Premio di Monaco gli abbiamo dato un’estensione del contratto, era molto motivato dopo questo accordo. È molto bello avere questa coppia di piloti. Quest’anno ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Periodo estremamente positivo in casa Red Bull nella sfida con la Ferrari per il Mondiale di Formula Uno 2022. La scuderia di Milton Keynes ha infatti vinto le ultime quattro gare disputate ed è adesso al comando di entrambi i campionati (piloti e costruttori) dopo le prime sette tappe della stagione. Una settimana fa (nella mattinata del lunedì post-Montecarlo) il Drink Team ha congelato di fatto l’attuale coppia di piloti fino al 2024, annunciando ufficialmente ilcon il messicano Sergioreduce dal trionfo del giorno prima nel GP di. “Ilprima del Gran Premio diglidato un’estensione del contratto, era molto motivato dopo questo accordo. È molto bello avere questa coppia di piloti. Quest’anno ...

