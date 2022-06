Expo 2030 di Roma | campagna promozionale in Tanzania Lombardi incontra il ministro degli Esteri

(Di lunedì 6 giugno 2022) Le celebrazioni per la Festa Nazionale hanno offerto all’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam una preziosa occasione per intensificare l’azioneper la candidatura diad ospitare l’: è stata lanciata un’iniziativa mediatica che terminerà il 10 giugno 2022 e che si sostanzia in unad’affissione pubblicitaria, interventi sui quotidiani locali e sui social media. Il momento centrale è stato la celebrazione presso la Residenza dell’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam della Festa della Repubblica. Nell’occasione, grazie all’opera di maestranze locali formate dai missionari italiani, è stato allestito un palco che richiamava la facciata del Pantheon, simbolo di inclusivita’ per eccellenza, e, grazie al contributo di un noto atelier di Dar es Salaam, è stato dato un tocco di ...

Advertising

... si tratta di X2 , il modello presentato dall'azienda cinese XPeng durante l'evento eCaralla ... L'azienda cinese, tra il 2025 e il, punta a raggiungere tra le 50 e le 100 grandi città della ...La spinta ai nuovi ingressi nel settore è arrivata con l'annuncio del Giubileo e per l'' spiega ancora il presidente Pica. Grandi manifestazioni per il rilancio della Capitale e non solo: '...Le celebrazioni per la Festa Nazionale hanno offerto all’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam una preziosa occasione per intensificare l’azione promozionale per la candidatura di Roma ad ospitare ...La tratta della metro G, quella che collega Termini a Giardinetti, non può essere estesa ai nuovi capolinea, fra cui Tor Vergata ...