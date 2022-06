Eva muore accoltellata dal fidanzato, a 17 anni. La scoperta choc del papà: perché l’ha uccisa (Di lunedì 6 giugno 2022) Una vera e propria tragedia sta facendo il giro del mondo. Eva Sitabullina è morta a 17 anni in circostanze drammatiche in Russia. Infatti, nei suoi confronti è stato commesso un brutale omicidio. Il suo decesso è avvenuto a causa di oltre 10 coltellate al petto subite, che non le hanno lasciato alcuna speranza di sopravvivenza. La ragazza ha avuto davvero un epilogo tragico. Aveva ancora una vita intera davanti a sé e, nonostante la giovanissima età, era già stata in grado di imporsi in un importante settore. Eva Sitabullina, morta a 17 anni in Russia, lavorava come modella. A commettere il crimine sarebbe stato il suo fidanzato 17enne, Kirill Yurchikov. Il ragazzo ha deciso di confessare il delitto sotto indicazione del padre, un noto alto ufficiale della guarda nazionale russa. La vittima era inizialmente sparita nel nulla e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Una vera e propria tragedia sta facendo il giro del mondo. Eva Sitabullina è morta a 17in circostanze drammatiche in Russia. Infatti, nei suoi confronti è stato commesso un brutale omicidio. Il suo decesso è avvenuto a causa di oltre 10 coltellate al petto subite, che non le hanno lasciato alcuna speranza di sopravvivenza. La ragazza ha avuto davvero un epilogo tragico. Aveva ancora una vita intera davanti a sé e, nonostante la giovanissima età, era già stata in grado di imporsi in un importante settore. Eva Sitabullina, morta a 17in Russia, lavorava come modella. A commettere il crimine sarebbe stato il suo17enne, Kirill Yurchikov. Il ragazzo ha deciso di confessare il delitto sotto indicazione del padre, un noto alto ufficiale della guarda nazionale russa. La vittima era inizialmente sparita nel nulla e ...

