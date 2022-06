“Ero in balia di quei ragazzi, mi hanno palpeggiata almeno tre volte”, il racconto di una delle vittime di molestie sul treno da Gardaland (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sono due filoni di indagine che potrebbero incrociarsi. Il primo parte da quella maxi-rissa avvenuta a Peschiera del Garda, il secondo riguarda la denuncia delle 5 ragazze molestate a bordo del treno che da Gardaland le stava riportando a casa. Immagini, testimonianze e storie che sembrano convergere all’interno della narrazione di alcune ore di una follia collettiva passata tra gli scontri, le urla, gli insulti, l’interruzione di pubblico servizio e una serie di palpeggiamenti a bordo di quei vagoni. Ragazze molestate treno da Gardaland, le indagini sui racconti e le immagini Si parla di almeno una trentina di ragazzi, protagonisti di atteggiamenti e atti violenti contro cose e persone. In particolare contro almeno cinque ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sono due filoni di indagine che potrebbero incrociarsi. Il primo parte da quella maxi-rissa avvenuta a Peschiera del Garda, il secondo riguarda la denuncia5 ragazze molestate a bordo delche dale stava riportando a casa. Immagini, testimonianze e storie che sembrano convergere all’interno della narrazione di alcune ore di una follia collettiva passata tra gli scontri, le urla, gli insulti, l’interruzione di pubblico servizio e una serie di palpeggiamenti a bordo divagoni. Ragazze molestateda, le indagini sui racconti e le immagini Si parla diuna trentina di, protagonisti di atteggiamenti e atti violenti contro cose e persone. In particolare controcinque ...

