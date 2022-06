Erdogan tiranno anche all'estero: ha chiesto alla Svezia di rimuovere il ministro della Difesa pro Curdi (Di lunedì 6 giugno 2022) Recep Tayyip Erdogan continua a porre condizioni per togliere il veto dal prossimo ingresso di Svezia e Finalndia nella Nato. Secondo alcuni media, infatti, il presidente turco avrebbe chiesto al ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 giugno 2022) Recep Tayyipcontinua a porre condizioni per togliere il veto dal prossimo ingresso die Finalndia nella Nato. Secondo alcuni media, infatti, il presidente turco avrebbeal ...

