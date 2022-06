Equitazione | i convocati dell’Italia nel salto ostacoli per il CSIO5* di Rotterdam | cinque binomi in gara

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’Italia delsi prepara ad affrontare un nuovo importante appuntamento dopo il recente successo di Atene in Coppa delle nazioni, tappa qualificante della EEF Series. La squadra azzurra prenderà parte infatti questa volta ad un evento di prima divisione. Dal 23 al 26 giugno i riflettori saranno puntati suldi, in Olanda. Quest’oggi la Federazione italiana sport equestri ha comunicato ufficialmente le convocazioni per la“orange”. Selezionati Antonio Alfonso su Charmie, Piergiorgio Bucci su Cochello, Emanuele Camilli su Chadellano Ps, Francesca Ciriesi su Cape Coral e Giulia Martinengo Marquet su Calle Deluxe., Global Champions League 2022: i Berlin Eagles in testa dopo la tappa di Cannes Sarannoquindi i ...

