Energie Per Fiumicino: "A.A.A Cercasi asili nido e scuole materne comunali" (Di lunedì 6 giugno 2022) Fiumicino – "Con l'uscita delle graduatorie delle strutture scolastiche dell'infanzia (asili e materne) si evidenzia per l'ottavo anno consecutivo la mancanza di attenzione da parte di questa Amministrazione verso un tessuto sociale fondamentale per la collettività: Le scuole…". Cos', in una nota stampa, Orazio Azzolini, presidente Circolo Energie per l'Italia – Fiumicino. "Infatti, nonostante i proclami, nonostante l'andamento di crescita demografica del territorio – spiega il Presidente – e nonostante la costruzione di 'grattacieli' e di 'palafitte sull'argine', questa Amministrazione resta sorda alle richieste che continuamente arrivano dalle famiglie che vivono il territorio. Per il quarto anno di fila, dobbiamo sottolineare la mancanza di un asilo comunale sul territorio di ...

