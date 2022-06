Empoli | Zanetti sarà il nuovo allenatore | pronto il contratto | a breve l' ufficialità

(Di lunedì 6 giugno 2022) L'a ufficializzare l'arrivo in panchina di Paolo. L'exdel Venezia, da giorni ormai individuato dal club toscano come il profilo ideale per il dopo Andreazzoli,...

Advertising

EmpoliCalcio : ???????????????????? ?????????? ?????????????? Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Pao… - napolista : Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell’Empoli L’annuncio del club. Il tecnico ha firmato un contratto biennale c… - CalcioNews24 : Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'#Empoli ?? - Fantacalcio : UFFICIALE - Empoli, Zanetti è il nuovo allenatore: il comunicato - Outside99201018 : RT @DiMarzio: ??#Zanetti allenatore dell'#Empoli: ora è ufficiale ?? -

Per i toscani si prepara un triplo colpo dai veneti Come riferito da La Nazione, l'si appresta ad accogliere Paolocome prossimo allenatore. I toscani studiano già il triplo colpo dal ...via Andreazzoli, arrivaCambio anche alla guida dell', con il presidente Corsi che ha sorprendentemente deciso di esonerare Andreazzoli. Il numero uno azzurro ha scelto di ..."Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Paolo Zanetti. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione".Con un tweet sul suo profilo ufficiale Twitter l'Empoli ha ufficializzato il suo nuovo allenatore: sarà Paolo Zanetti, che dopo l'esperienza al Venezia, firma con la squadra toscana un contratto ...