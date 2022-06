Empoli, Zanetti nuovo allenatore: il retroscena (Di lunedì 6 giugno 2022) Empoli DI MARZIO – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del nuovo allenatore dell’Empoli. Ecco quanto affermato. “L’Empoli è pronto a ufficializzare l’arrivo in panchina di Paolo Zanetti. L’ex allenatore del Venezia, da giorni ormai individuato dal club toscano come il profilo ideale per il dopo Andreazzoli, diventerà ufficialmente nelle prossime ore il nuovo allenatore dell’Empoli – queste le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio nel corso della giornata. L’accordo: Paolo Zanetti firmerà un contratto biennale con un’opzione per un’ulteriore stagione. Inoltre, in giornata, l’allenatore ha fatto visita al ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 giugno 2022)DI MARZIO – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando deldell’. Ecco quanto affermato. “L’è pronto a ufficializzare l’arrivo in panchina di Paolo. L’exdel Venezia, da giorni ormai individuato dal club toscano come il profilo ideale per il dopo Andreazzoli, diventerà ufficialmente nelle prossime ore ildell’– queste le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio nel corso della giornata. L’accordo: Paolofirmerà un contratto biennale con un’opzione per un’ulteriore stagione. Inoltre, in giornata, l’ha fatto visita al ...

Advertising

SkySport : Empoli, Zanetti è il nuovo allenatore: c'è l'annuncio del club. Le news #SkySport #Empoli #Zanetti - DiMarzio : ??#Zanetti allenatore dell'#Empoli: ora è ufficiale ?? - sportface2016 : +++#Empoli, è ufficiale: Paolo #Zanetti è il nuovo allenatore+++ #SerieA - sportli26181512 : Empoli, è ufficiale l'arrivo di Zanetti come tecnico al posto di Andreazzoli: “Empoli Football Club comunica di ave… - RobertoF8311 : Quando vuoi la B e non sai come dirlo #zanetti #Empoli -