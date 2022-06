Empoli | panchina a Zanetti | biennale con opzione per una terza stagione

Advertising

RadioSportiva : Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell’Empoli, lo ha annunciato il club toscano. Zanetti, ex Venezia, aveva già v… - FiMoreschini : #Ufficiale l'arrivo di Paolo #Zanetti sulla panchina dell'#empoli - romanewseu : #Empoli, è ufficiale: in panchina arriva #Zanetti (FOTO) ?? - fantapazzcom : Empoli, occupata la casella della guida tecnica: ufficiale il nuovo allenatore. - serieAnews_com : #Calciomercato - #Empoli, è Paolo #Zanetti il nuovo tecnico del club -

Reduce dall'esperienza al Venezia, che aveva portato in Serie A salvo essere poi esonerato a poche giornate dalla fine dell'ultimo campionato, Zanetti conosce l'ambiente diper averne vestito ...Zanetti ha giocato adal 2003 al 2006, conquistando una promozione in A, era presidente all'epoca sempre Fabrizio Corsi che lo ha voluto sullaper tentare una nuova impresa. . 6 ...Zanetti ha giocato a Empoli dal 2003 al 2006, conquistando una promozione in A, era presidente all'epoca sempre Fabrizio Corsi che lo ha voluto sulla panchina per tentare una nuova impresa.L'Empoli ha scelto il nuovo allenatore, è ufficiale l'ingaggio di Paolo Zanetti che andrà a sostituire Andreazzoli sulla panchina toscana.