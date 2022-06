Emerson Palmieri: «Chelsea? Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi» (Di lunedì 6 giugno 2022) Le parole di Emerson Palmieri sul suo futuro, che lo vede in estate tornare al Chelsea, ma con poche certezze Intervistato dal sito del Club, Emerson Palmieri, tornato al Chelsea dopo il prestito con il Lione parla della sua situazione futura. Di seguito le sue parole. «Ho un contratto col Chelsea, ci ho giocato per tre stagioni e ho molti amici lì. Se tornerò ne sarò felice, ma non so se tornerò, vediamo cosa succederà. Potevo tornare già a gennaio, sarebbe stato bello ma il Lione ha detto di no, quindi non sono tornato. Ora torno al Chelsea per il precampionato e vediamo cosa succederà il prossimo mese». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Le parole disul suo futuro, che lo vede in estate tornare al, ma con poche certezze Intervistato dal sito del Club,, tornato aldopo il prestito con il Lione parla della sua situazione futura. Di seguito le sue parole. «Ho un contratto col, ci ho giocato per tre stagioni e ho molti amici lì. Se tornerò ne sarò felice, ma non so se tornerò, vediamo. Potevo tornare già a gennaio, sarebbe stato bello ma il Lione ha detto di no, quindi non sono tornato. Ora torno alper il precampionato e vediamoil prossimo mese». L'articolo proviene da Calcio News 24.

