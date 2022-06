Elodie esce col nuovo singolo “Tribale”

(Di lunedì 6 giugno 2022) "", ildi, sarà in radio e disponibile in digitale da venerdì 10 giugno. Da oggi è possibile presalvarlo. "" è l`estate targata, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa.Ilbrano segue l`uscita di "Bagno a mezzanotte",certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell`airplay radiofonico per quattro settimane e tutt`ora stabile in top5, aggiungendo un ulteriore tassello al successo di. Nell`ultimo anno il talento e le molteplici declinazioni musicali dell`artista sono state raccontate attraverso "Vertigine", disco di platino, che ha ottenuto quasi 30 milioni di stream totali, e "La coda del ...

iburiedthedevil : Ed anche il nuovo singolo di Elodie esce venerdì Questa grandissima gioia - effettomusic : @Elodiedipa, ESCE IL NUOVO SINGOLO '#TRIBALE' #effettomusic #music #Musica #Elodie #news #NewMusic… - effettomusic : #ELODIE, ESCE IL NUOVO SINGOLO '#TRIBALE' - martyspace97 : Anche Elodie esce venerdì con il suo singolo TRIBALE. - giovannibread_ : VENERDÌ ESCE ANNALISA COI BOOMDABASH E ELODIE CHE GIORNATA PAZZESCA -

Titoli non ne mancano: Margherita Vicariocon "Onde" , perfino Elisa offre una sua sofisticata ... Tutto sommato anche l'ormai celeberrimo "Bagno a mezzanotte" disi suppone sia possibile ...Nella classifica in questione Jovanotti occupa ora il secondo posto, alle spalle diin leadership con Bagno a mezzanotte. Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti si è laureata/ La gioia dopo ... Marracash ed Elodie di nuovo insieme Il rapper esce allo scoperto