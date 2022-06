Elodie annuncia l’uscita del nuovo singolo “Tribale”

(Di lunedì 6 giugno 2022), il, che sarà in radio e disponibile in digitale da venerdì 10 giugno. Da oggi è possibile presalvarlo., arriva il” disponibile dal 10 giugno “” è l’estate targata, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa. Negli scorsi giorni, l’artista aveva pubblicato delle immagini (probabilmente estratte del video del) che prevano l’imminente novità in arrivo. Ilbrano seguedi “Bagno a mezzanotte”,certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana ...

Advertising

SkyTG24 : Elodie annuncia novità in arrivo, il post su Instagram - Cosmopolitan_IT : «Tribale», cioè il lunghissimo abito nero di Elodie annuncia il nuovo singolo - SalvusStark : Ok Elodie che annuncia Tribale, ma il vero scoop è stato Malgioglio che annuncia “SUCO SUCO” #CTCF - ULTRAP4NICO : Elodie annuncia TRIBALE e muoviti - witnessxcx : stasera Elodie annuncia singolo + album a ctcf -

approfondimento, il look audace di "Bagno a mezzanotte". FOTOha condiviso tre foto ottenendo più di 160.000 like e annunciando: "Settimana prossima". Le parole della cantante hanno ..."Ok,Tribale, ma il vero scoop è stato Malgioglio che"SUCO SUCO"" ha twittato un utente, mentre un altro aggiunge: "No Malgioglio che sbaglia pure il titolo del suo brano". ...Avete visto il look sfoggiato da Elodie nel suo prossimo video Vi anticipiamo: si preannuncia un'estate di fuoco con lei, eccola qui.Nel corso degli anni Elodie si è affermata come una delle protagoniste assolute della scena discografica italiana conquistando le classifiche e dominando le vendite. Ora, l’artista sembrerebbe pronta ...